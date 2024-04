Eccellenze tricolori Il premio di Forbes per la Vineria al Canape

Una piacevole serata, tanta gente presente alla consegna del premio ’Le 100 Eccellenze italiane’ del cibo e della gastronomia, ideato da Forbes Italia, che ha selezionato ristoranti, osterie e produttori lungo la Penisola, inserendoli nella lista dei top 100. Ieri sera, in Piazza Indipendenza, il direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, ha consegnato la targa dell’eccellenza alla Vineria Il Canape, il ristorante osteria di Alfredo Monaci e Fabio Carlesi. A ricevere il premio e a ringraziare per la scelta di Forbes, il figlio di Alfredo, Alessandro Monaci.

Serata piacevole perché, ad allietarla, c’era una brava violinista che si esibiva mentre a fianco si affettavano prosciutti toscani di qualità a ritmo di musica. C’erano tante eccellenze per gli ospiti, da un parmigiano invecchiato nei caveaux per più di 36 mesi a spumanti e vini di livello.

"Per chi non mi conosce sono partito da Siena - ha detto Alessandro Rossi, direttore di Forbes - per fare carriera in tanti giornali. La nostra giuria di esperti ha girato l’Italia per selezionare eccellenze e buone pratiche del cibo e del vino. O, come dicono i dotti, del ’food and beverage’. La Vineria al Canape è stata scelta, unica a Siena, per il coraggio di aprire locali di tendenza in momenti così particolari". Un emozionato Alessandro Monaci ha voluto ringraziare tutti i collaboratori del ristorante per il riconoscimento di Forbes. Dividendo con loro il premio per l’eccellenza.