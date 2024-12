Eccellenze gastronomiche e tanta solidarietà. Tutti gli appuntamenti

È Natale anche nelle Terre di Siena. A Montepulciano i classici mercatini dedicati allo shopping natalizio nella parte alta della città lasciando spazio in Fortezza al ‘Castello di Babbo Natale’. In piazzetta di vicolo del Leone è stata invece allestita la ‘Christmas Terrace’, con il Consorzio del Vino Nobile e dedicato alle eccellenze enogastronomich. ‘Accade d’inverno - Natale tra le Torri 2024’ è invece il calendario natalizio che animerà San Gimignano. Il prossimo fine settimana ‘Toscana Bricks’, spazio di gioco con i mattoncini nella Sala della Cancelleria. E poi ancora la rassegna letteraria ‘Pagine d’Inverno’, la slitta di Babbo Natale, ‘Degusta in Jazz’ e le visite guidate ai tesori sangimignanesi. Solidarietà, laboratori creativi, musica e spettacolo saranno invece i pilastri delle Feste a Sinalunga, con ‘L’incanto di Natale’. Il 14 dicembre, tra intrattenimento e suoni all’ombra dell’albero dell solidarietà in Piazza Garibaldi. Venerdì 13 e sabato 14 dicembre a Castelnuovo Berardenga ‘Donati una stella di Natale’ per aiutare la Misericordia, mentre domenica 15 alle 17,30 in scena la tombola agli impianti sportivi di Quercegrossa e alle 18,15 al Teatro Vittorio Alfieri il Concerto di Santa Cecilia. Chiusi che si prepara ad un Natale ricco di eventi: oltre alla ‘Casina di Babbo Natale’ spazio alla musica. Domenica 15, la Filarmonica Città accompagnerà la Locomotiva di Natale mentre mercoledì 18 la Corale Città di Chiusi, con gli studenti dell’I.C. Graziano terrà il ‘Concerto per gli auguri’ nella cattedrale di San Secondiano. Attesa per lo spettacolo ‘Magie di luce - Laser Show’ di domenica 22 dicembre in piazza Dante allo Scalo.