Eccellenze di casa nostra. Enoteca Innocenti Wines premiata da Gambero rosso

Eccellenze di casa nostra che danno gioia al palato e all’economia del territorio. L’Enoteca Ristorante Innocenti Wines di Poggibonsi è nel gotha degli 11 migliori locali italiani dove mangiare e bere in compagnia della qualità. E se a dirlo è il Gambero rosso, che ha premiato il locale con le 3 Bottiglie 2024, c’è da crederci. E’ una bella storia, quella che vede protagonisti fratelli Gianni e Francesco Innocenti. Una storia iniziata nel 2018, quando si sono lanciati nell’avventura dell’enogastronomia, aprendo questo locale sulla Cassia che negli anni, complici le magie ai fornelli di un giovane chef stellato, Thomas Palmieri, ha fatto breccia anche negli ispettori della guida Michelin. "Innocenti Wines nasce nel 2008 come una struttura distributiva dedicata al vino, con una marcata specializzazione in tutta la Toscana- raccontano Francesco e Gianni-. Nel 2018 abbiamo dato vita, nella nostra sede, a un’enoteca ristorante. Ma la svolta è arrivata nel 2020, in piena pandemia. Dopo diversi mesi di assestamento, dovuti anche al Covid, nonostante tutte le difficoltà, abbiamo deciso di investire ancora. Ed è iniziato un nuovo corso, con l’apertura di un locale dall’offerta a 360 gravi: enoteca, aperitivi, ristorante con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 23. Paradossalmente la pandemia ci ha permesso in tempi brevi di capire cosa non volevamo essere e cosa di prezioso potevamo diventare. Quando tutto era chiuso abbiamo deciso di investire: nuove attrezzature, idee chiare e soprattutto persone consapevoli del proprio lavoro e la voglia di sviluppare un progetto di qualità, al passo con i tempi". Come dire, insomma, che il coraggio di Francesco e Gianni Innocenti è stato premiato. Una carta dei vini con una antologia di 1.300 etichette italiane e straniere e continuamente aggiornata, una cucina creativa, una location tranquilla, confortevole, la cordialità e la simpatia del personale. Questi gli ingredienti del successo di questo locale a due passi da Poggibonsi. Eccellenze di casa nostra che danno gioia al palato e all’economia del territorio.