E’ scomaparso il dottor Cleto Coratti ex direttore sanitario Asl È venuto a mancare il dottor Cleto Coratti, 88 anni, ex direttore sanitario della Usl 7. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha contribuito al processo di realizzazione degli Ospedali Riuniti della Valdichiana senese. Ultimo saluto oggi alle 11 presso la Chiesa Beato Bernardo Tolomei di Siena.