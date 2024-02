E’ nata ‘Comune Aperto’. La sfida della lista civica lanciata da Claudio Lucii

Un Progetto di Comune Aperto. È l’idea alla quale si affida Claudio Lucii, candidato sindaco per la lista civica. Ieri la presentazione nella sala conferenze di Alcide del nuovo soggetto per le amministrative di giugno.

Cosa significa Comune Aperto?

"Un luogo di accoglienza e di ascolto dei cittadini. Negli ultimi anni è mancato l’ascolto delle persone e la cura della città. Noi vogliamo tornare a stare in mezzo alla gente. Da oggi i promotori della lista sono a disposizione di coloro che pensano che ci sia bisogno, nel nostro Comune, di discontinuità, innovazione, cambiamento, più partecipazione e comunità. La nostra volontà è costruire una lista civica aperta al contributo di tutti i cittadini".

E riguardo al suo impegno da candidato, Lucii afferma: "Accetto con molta umiltà, per amore verso la città dove sono nato e dove ho sempre vissuto, per spirito di servizio e per passione per la politica. La stessa passione che avevo a 18 anni quando sono entrato per la prima volta in Consiglio comunale a Poggibonsi e la stessa passione che mi ha portato nel 1995 a fare il capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale e a conoscere come gestire l’amministrazione comunale. Dopo 40 anni di lavoro presso il servizio sanitario come medico psichiatra a disposizione delle persone, sento il dovere di mettermi a disposizione della mia città per dare il mio contributo a migliorarla".

Tante le persone ieri sera nella sala di Alcide per l’incontro introdotto da Manola Paperini, referente enti locali di Azione a livello provinciale. Un momento di confronto anche per illustrare i punti del programma: "Cura della città in ogni suo spazio e in ogni sua forma, una amministrazione comunale a servizio dei cittadini e non viceversa, aumento della qualità dei servizi a giovani e anziani, sviluppo economico e urbanistico insieme ai comuni della Valdelsa per crescere insieme. Questi i primi temi che verranno inseriti nel nostro programma elettorale. Lavoreremo con i singoli cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni, i nostri commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti per dare un programma sostenibile, innovativo e di sviluppo per la nostra città". Lista civica che vuol giocarsi fino in fondo le sue carte alle urne, hanno detto i relatori, per "diventare la sorpresa".

Paolo Bartalini