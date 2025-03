E’ morto l’ex sindaco David Bolici: "Un grande vuoto per la comunità"

La città di Chianciano Terme si è svegliata commossa con la notizia della morte improvvisa del suo ex sindaco David Bolici. A soli 61 anni è stato probabilmente colpito da un infarto durante la notte fra lunedì e martedì alle 4 rendendo inutili tutti i tentativi di soccorso. David Bolici attualmente viveva a Chianciano ma lavorava a Siena e ricopriva il ruolo di vice direttore della società Promo Siena della camera di commercio. Sindaco di Chianciano Terme per due mandati amministrativi, ha caratterizzato il suo percorso amministrativo, quale primo cittadino, per il grande impegno rivolto al percorso di privatizzazione delle terme ed al lancio nel mercato europeo della destinazione. Diventò Sindaco molto giovane, all’età di 31 anni ed ha governato passaggi delicati della vita cittadina.

"La scomparsa di David Bolici, ex sindaco di Chianciano Terme lascia un grande vuoto in tutta la nostra comunità. Nella sua attività di primo cittadino ha contribuito, con la sua opera, alla storia della nostra città. Alla sua famiglia, in questo momento di dolore, la vicinanza della Sindaca, della Giunta, del Consiglio comunale e di tutta la nostra comunità". Questo il messaggio commosso pubblicato dall’amministrazione comunale. Il Partito Democratico ricorda anche i suoi ruoli determinanti nel tessuto cittadino. "La prematura scomparsa di David Bolici ci fa rivivere e ricordare una parte della storia della nostra cittadina. E’ stato Sindaco dal 1995 al 2004, con liste civiche di sinistra nella delicata fase di passaggio e trasformazione delle Terme, di cui è stato anche membro del Cda. Dopo questa esperienza ha iniziato un percorso lavorativo che lo ha portato ad essere Vice Direttore di Promo SienaArezzo società della Camera di Commercio. Una perdita che lascia una profonda tristezza in chi lo ha conosciuto ed in chi ha collaborato con Lui nella sua vita politica ed amministrativa. Il Partito Democratico partecipa al grande lutto che ha colpito la Sua famiglia a partire dalla moglie Roberta.

Anche la Camera di commercio ha voluto pubblicamente esprimere il cordoglio: "La notizia della prematura scomparsa di David Bolici, Vice Direttore di PromoSienArezzo, ha profondamente colpito la Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Il Presidente, la Giunta, il Segretario Generale e l’intera comunità camerale si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore". I funerali si svolgeranno oggi alle 15 alla chiesa della Madonna della Rosa.

Anna Duchini