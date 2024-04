E’ la Festa dei lavoratori. Cortei, comizi e musica in tutta la provincia senese

’Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale’. E’ lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare il Primo Maggio. Sarà Monfalcone a ospitare la manifestazione dedicata all’Europa con i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri, mentre nel pomeriggio al Circo Massimo di Roma avrà luogo il tradizionale Concertone . In provincia di Siena Cgil, Cisl, Uil hanno organizzato un ricco cartellone di iniziative. Si parte ad Abbadia San Salvatore: alle 10.15 concentramento davanti al Palazzo Comunale, da cui si snoderà il corteo per le vie cittadine con il Corpo Filarmonico; alle 11.30 il comizio conclusivo. A Chianciano Terme si terrà invece alle 8.30 la distribuzione di Garofani nei pressi della Camera del Lavoro, seguirà alle 10.50 il concentramento alla Sorgente Sant’Elena, da cui partirà il corteo diretto in viale Dante: qui il finale con la Banda di Chianciano Terme.

Eventi anche a Chiusi: alle 09.45 ritrovo (via Mameli nello spazio antistante sede Cgil), alle 10.30 cerimonia di intestazione della sala riunioni della Cgil Chiusi a Reno Cesarini; alle 10.45 partenza del corteo per le vie cittadine fino a piazza Garibaldi. Seguirà alle 11.45 la premiazione dei partecipanti del concorso per studenti Idegli stituti superiori della Valdichiana sul tema ’Liberazione, Lavoro, Costituzione’, in collaborazione con Anpi, infine alle 12 comizio sindacale con esibizione delle Bande musicali/filarmoniche dei Comuni di Cetona, Chiusi, San Casciano dei Bagni e Sarteano; alle 13 pranzo sociale alla Contrada delle Biffe (prenotazione su 347 5897649; 348 4680826) in collaborazione con i volontari di Auser Chiusi Scalo. In piazza Garibaldi (Chiusi Scalo) saranno esposte foto storiche di manifestazioni sindacali della Valdichiana dagli anni ‘50 in poi. A Colle concentramento alle 9,30 in via Oberdan per il corteo, alle 10,30 comizio in Piazza Arnolfo, mentre a Poggibonsi, dopo il ritrovo (ore 9) in piazza Matteotti per il corteo, alle 11 si terrà il comizio conclusivo. Infine a San Gimignano (ore 9.30) partenza in piazza Duomo per il corteo e alle 11 comizio in piazza della Cisterna; a Sinalunga ore 9.30 concentramento dei trattori e dei partecipanti in piazza della Repubblica; alle 10.15 il corteo per le vie cittadine con la filarmonica e alle 11,15 comizio in piazza Garibaldi.