’E andò tutto... in fumo’ all’Auditorium Hb

Gli ottanta anni dalla Seconda Guerra Mondiale al centro del numero 7 dei Nuovi Quaderni Poggibonsesi. Sabato 11 gennaio, all’auditorium HB di Poggibonsi, sarà presentato il fascicolo monografico dal titolo ’E andò tutto...tutto in fumo. Poggibonsi icona della guerra’, a cura di Lucia Pratelli e di Mauro Minghi. A presentare l’opera, che torna sul tema del passaggio della guerra a Poggibonsi, sarà il professor Fabio Dei dell’Università di Pisa. Interverranno gli autori all’incontro, accompagnato da proiezioni di immagini e di documenti. Il volume si propone anche come contributo alla commemorazione istituzionale dedicata ogni anno dall’amministrazione comunale al tremendo bombardamento subìto dalla città il 29 dicembre 1943. Avvalendosi di testimonianze e di passi estratti da pubblicazioni precedenti, il testo funziona come una mappa che conduce il lettore nei luoghi al tempo delle devastanti incursioni aeree. Chi legge – e in particolare i ragazzi ai quali il quaderno è dedicato – è così portato a scoprire il paesaggio anteguerra e un modo di vivere che fu cancellato in gran parte dal conflitto, ma è anche guidato a osservare il risultato dello sforzo dei poggibonsesi nella ricostruzione.