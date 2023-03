E’ ancora il primo luogo in cui si forma la società Genitori, ruolo sempre più difficile e complesso

Le famiglie di oggi sono molto diverse a differenza di quelle passate e si possono dividere in due tipi: quelle in cui i due coniugi o conviventi divorziano o si lasciano dopo il matrimonio;

quelle in cui i coniugi o i conviventi rimangono insieme per molti anni. Nel primo caso, ovvero quello in cui i due coniugi o conviventi divorziano o si lasciano, a causa di molti problemi personali, o perché uno dei due non è più innamorato e ha trovato una nuova persona con cui avere una relazione sentimentale, la famiglia si distrugge e ciò genera sofferenza, soprattutto ai figli. Che ne risentono molto in tutti gli aspetti della loro vita, perché la famiglia non esiste più, non riescono a pensare ad altro e così soffrono molto. I figli, ma anche i coniugi-conviventi devono affrontare molti cambiamenti dal punto di vista sociale, economico e logistico.

Invece, nel secondo caso, le famiglie, genitori e figli, hanno meno litigi, tensioni o cambiamenti e vivono più tranquillamente senza avere lo stress che si vive in una famiglia con i genitori divorziati. Le famiglie non sono cambiate solo da questo punto di vista ma anche da un altro, ovvero il luogo dove vivono. Si abita in città o nei paesi, ogni nucleo familiare vive in una casa diversa. I genitori ora sono più permissivi