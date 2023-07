‘Due Mari’, incubo lungo 11 chilometri: divieto di sorpasso, limiti a 40 orari. Il rischio di una valanga di multe

Siena, 20 luglio 2023 – Doccia fredda: c’è il limite di 40 all’ora nel tratto di cantiere, poco più di 11 chilometri, tra gli svincoli di Iesa e di San Rocco a Pilli. Sulla Siena-Grosseto, naturalmente.

Una brutta notizia per molti che, in questi giorni di esodo verso le spiagge dopo il Palio, non si erano ancora accorti dei cartelli verticali che segnalano il nuovo limite. E dunque sono corsi ad informarsi (mail, messaggi whatsapp e telefonate alla Municipale) se c’era la possibilità di aver preso la multa dagli autovelox che vengono gestiti appunto dai vigili urbani dell’Unione dei Comuni della Val di Merse.

E che si trovano, com’è noto, al chilometro 54+900 nel comune di Murlo (bidirezionale) e al chilometro 47+800 in quello di Monticiano ma solo per chi da Grosseto viaggia verso Siena. A gettare acqua sul fuoco delle polemiche facendo tirare (un piccolo) respiro di sollievo il comunicato apparso ieri sul sito del comune di Murlo nel quale si evidenzia tra l’altro che "per quanto riguarda il rilevatore per il controllo elettronico della velocità presente nel territorio, dopo che il Corpo di polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse avrà verificato la corretta collocazione della segnaletica stradale, non potrà che adeguarsi alle nuove limitazioni e divieti in vigore su quel tratto di strada".

Essendo uscita ieri la nota viene dunque da pensare che i controlli sono in dirittura di arrivo e che solo dopo scatteranno le multe per chi supera i 40 orari negli 11,8 chilometri da San Rocco ad Iesa, l’ultimo lotto su cui restava da intervenire per completare la Grosseto-Siena della E78 dove sono attualmente ultimati ed aperti al traffico 49 dei 63,6 chilometri totali.

La novità dei 40 orari (prima era 70) ha fatto sbottare i senesi, stanchi soprattutto di aver atteso anni e anni un’opera che consentirà finalmente di raggiungere in modo agevole la Maremma, non solo per andare al mare ma per ragioni di lavoro vista la contiguità dei territori. Molti, inoltre, si sono stupiti del limite di velocità cambiato non avendio visto operai sulla carreggiata, sentendosi pertanto beffati. In realtà, al momento i lavori avvengono a fianco della corsia e non interferiscono con il traffico ma è comunque obbligatoria la segnaletica di cantiere.

"Per l’esecuzione dell’attività Anas ha emesso un’ordinanza il 28 giugno scorso con cui è stata adeguata la regolamentazione della circolazione – chiarisce ancora il Comune di Murlo – istituendo il divieto di sorpasso, il limite di velocità a 40 orari, il restringimento di carreggiata, l’attivazione di temporanei sensi unici alternati con la presenza esclusiva di movieri". Sarà così, secondo l’ordinanza, fino al primo marzo 2026. Quasi tre anni, dunque, sempre ammesso che bastino, lacrime e sangue per gli automobilisti diretti o di ritorno dalla Maremma. Che dovranno stare attenti per l’intero tratto di 11,8 chilometri da raddoppiare e in particolare in corrispondenza degli autovelox. I lavori del lotto 9, 195 milioni di investimento, ’regaleranno’ una nuova carreggiata accanto a quella esistente, complanari, tre svincoli e 4 nuovi viadotti sul Merse e sul fiume Ornate. Più varie opere minori.