Ingorghi sulla Siena-Grosseto Timori per le file del rientro odierno

Sole, estate e festività. Per chi vuole raggiunge le coste maremmane sono spesso sinonimi di lunghe code. Lo è sicuramente per chi parte da Firenze, Siena e Arezzo per raggiungere le rinomate località di mare maremmane, su tutte Marina di Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia e Principina. Lo è stato anche venerdì, quando sulla Siena-Grosseto si sono formate lunghe code in prossimità dei restringimenti di carreggiata. Il traffico si è bloccato anche sull’ultimo restringimento all’altezza dell’uscita di Campagnatico. Qui un pezzo di carreggiata, in direzione Grosseto, è stato danneggiato e il traffico viene deviato verso una strada a due corsie. La causa delle lunghe code di venerdì è da ricondurre al taglio dell’erba tra il bivio di Bagnaia e le risaie, messo in programma proprio per il Ponte del 2 giugno. Oggi è in programma il rientro di tutti quei turisti che tra giovedì e venerdì hanno lasciato le città toscane per raggiungere le coste maremmane e di nuovo occhi puntati sulla Siena-Grosseto. Soprattutto nelle ore serali il traffico sulla SS223 potrebbe registrare dei rallentamenti, ormai noti ai turisti habituè della Maremma.