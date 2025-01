"Due marchi storici vengono consolidati. Può andare a vantaggio di famiglie e imprese"

La Fondazione Monte dei Paschi, un tempo padrona delle sorti della banca e ora con una piccola partecipazione azionaria, ha dichiarato in una nota stampa di "accogliere con favore la notizia del lancio da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena di un’Offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Mediobanca".

L’ente guidato dal presidente Carlo Rossi (nella foto) "giudica l’iniziativa di grande interesse anche per il territorio senese ed auspica che l’operazione possa consolidare ulteriormente due marchi storici a vantaggio di famiglie e imprese del Paese".

In occasione dell’ultimo aumento di capitale della banca, a novembre 2022, anche Palazzo Sansedoni aveva fatto parte del pool di fondazioni bancarie che avevano partecipato all’operazione, con 10 milioni di euro. L’occasione per ribadire un investimento anche di fiducia nei confronti del management di Banca Mps, come testimoniano anche le parole pronunciate dopo l’operazione di ieri.