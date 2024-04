Duccio di Buoninsegna e i gioielli d’arte senesi a New York e Londra Mostra a New York e Londra su arte senese con opere in prestito da Siena. Capolavori come le predelle di Duccio e l'Annunciazione di Lorenzetti saranno esposti. Opere dal Museo Diocesano e testa del Crocifisso di Lando di Pietro in mostra al Metropolitan e alla National Gallery.