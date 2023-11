Drusilla, Haber, De Sio e Decaro. Nuova stagione al Teatro Mascagni

Riparte la stagione del Teatro Mascagni di Chiusi, con un cartellone di grandi protagonisti. Ad andare in scena saranno tagli altri Drusilla Foer, Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Enzo Decaro, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Dopo quasi un anno di chiusura, necessaria per consentire i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza, finanziati con i fondi del Pnrr, torna quindi finalmente ad alzarsi il sipario del Mascagni con un programma davvero straordinario, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orizzonti d’Arte, il Comune di Chiusi e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Domenica (19 novembre) il primo appuntamento con ‘Zio Vanja’ di Anton Cechov, per la regia di Leonardo Lidi, proposto come unica data in Toscana.

Si prosegue poi sabato 16 dicembre con ‘Piccole donne crescono?’ di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (che ha composto anche testi e musica originali), tratto dal romanzo di Luisa May Alcott, per la regia di Matteo Marsan. Alessandro Haber e Giuliana De Sio saliranno sul palco del Mascagni martedì 16 gennaio con ‘La signora del martedì’ di Massimo Carlotto, uno dei principali autori del noir italiano.

Martedì 6 febbraio sarà il momento di ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo, con Enzo Decaro. In una scena incorniciata da un festone di lampadine colorate, sabato 17 febbraio andrà in scena ‘Tomorrow’s Parties (versione italiana), uno spettacolo concepito e ideato da Forced Entertainment. Sabato 2 marzo, un evento fuori abbonamento, con la Fondazione Orizzonti d’Arte che presenta ‘Ottanta’, spettacolo teatrale del Corso Adulti curato dai Macchiati, Irene Bonzi e Alessandro Manzini, dedicato con ironia agli eventi che hanno scandito un intero decennio: dalla caduta del muro di Berlino all’impennata del debito pubblico. Ultimo appuntamento in cartellone, infine, domenica 24 marzo.

Il gran finale della stagione sarà affidato a Drusilla Foer, che porta in scena ‘Venere Nemica’, Ispirato alla favola di Apuleio ‘Amore e Psiche’, in bilico tra tragedia e commedia, per declinare i grandi temi del classico nella contemporaneità. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15. Biglietteria agli uffici della Fondazione Orizzonti d’Arte oppure online sul circuito Ciaotickets.com.

