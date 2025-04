Droga nascosta negli slip: denunciati due giovani sul raccordo Firenze-Siena

Siena, 22 aprile 2025 – Un controllo stradale notturno si è trasformato in una vera e propria operazione antidroga. La Polizia Stradale di Montepulciano ha denunciato un uomo di 34 anni e una donna di 24, trovati in possesso di varie sostanze stupefacenti, parte delle quali nascoste anche negli indumenti intimi. Con loro viaggiava una terza persona, una ragazza di 20 anni, segnalata alla Prefettura per uso personale.

È successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, lungo il raccordo autostradale Firenze–Siena. Intorno all’una, nei pressi dell’uscita di San Casciano, gli agenti hanno fermato una Volkswagen Polo con tre giovani a bordo. L’atteggiamento nervoso e insofferente dei passeggeri ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno del veicolo e negli indumenti intimi dei fermati erano nascosti marijuana, hashish, spid, ketamina ed ecstasy. Le sostanze, secondo quanto emerso dalle verifiche, erano destinate in parte al consumo personale e in parte allo spaccio.

L’uomo, di origine tunisina e residente nella provincia di Siena, e la giovane donna, originaria di Grosseto, sono stati denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. La ragazza 20enne, residente in provincia di Ferrara, è stata invece segnalata per uso personale.

La Polizia sottolinea che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone coinvolte potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna. L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e controllo rafforzati dalla Polizia Stradale sulle principali arterie di collegamento, con l’obiettivo di contrastare non solo gli illeciti legati alla circolazione stradale ma anche reati connessi al traffico di stupefacenti.