Drammatico scontro auto-moto. Perde la vita ragazzo di 16 anni

Un dramma che ha colpito l’intera Valdelsa. Da Castelfiorentino a Poggibonsi. Leonardo Gozzi è deceduto a soli sedici anni per le gravi conseguenze riportate in un incidente della strada a Certaldo. Abitava con i genitori a Castelfiorentino, nella frazione di Petrazzi, e frequentava la classe terza dell’indirizzo di elettronica dell’istituto Roncalli di Poggibonsi e come i ragazzi della sua età era circondato da tanti e tanti amici che apprezzavano il suo carattere solare, il suo essere trascinatore, un animatore del gruppo. Quegli stessi ragazzi che lo hanno vegliato a distanza tutta la notte vagando per le vie del paese sperando che quello che i loro occhi avevano visto poche ore prima sull’asfalto fosse solo finzione, un brutto scherzo frutto dell’intelligenza artificiale. E invece no: quel terribile incidente avvenuto martedì sera, poco prima delle 20, in via Marco Polo a Certaldo non ha lasciato scampo a Leonardo Gozzi.

Secondo la ricostruzione Leonardo viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 21 anni del posto. L’impatto è stato violentissimo. Il ragazzino non ha potuto evitare il mezzo ed è stato sbalzato dal motore. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. La giovane al volante dell’utilitaria si è subito fermata. I soccorritori del 118 hanno tentato ogni manovra di rianimazione ma le ferite riportate dalla vittima erano troppo gravi. Il sedicenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli in condizioni disperate e poche ore dopo, in nottata, è avvenuto il decesso. Sotto choc la giovane che si trovava alla guida dell’auto, anche lei soccorsa e portata in pronto soccorso per accertamenti. In ospedale è stata sottoposta al test alcolemico e tossicologico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La notizia dell’incidente ha fatto il giro di tutte le comitive di Certaldo. Sul posto sono accorsi un po’ tutti. Fino a quando i mezzi di soccorso non sono partiti a lampeggianti accesi e a sirene spiegate verso l’ospedale, nessuno dei coetanei di Leonardo si è mosso da lì. Poi è iniziata la lunga veglia per le strade del paese a cercare di farsi forza, l’un con l’altro. Fino alla notizia che nessuno avrebbe voluto sentire.

Leonardo Gozzi martedì sera aveva appena accompagnato la sua fidanzatina a casa e anche lui stava facendo ritorno a casa, a Petrazzi, per la cena. La famiglia, con babbo Giampiero e mamma Stefania, si sarebbe riunita a tavola di lì a poco come di consueto, ma quella maledetta sera tutto è stato stravolto. La disperata corsa in ospedale dei genitori. La speranza in un miracolo. Che purtroppo non c’è stato. Sulla salma di Leonardo Gozzi è stata disposta l’autopsia per chiarire meglio le cause del decesso. Sul luogo dell’incidente ieri mattina è stato deposto un mazzo di fiori con una scritta: "Sarai per sempre con noi". Amava lo sport. Era stato cintura marrone di karate e aveva praticato qualche anno di calcio. Adesso frequentava la palestra per continuare a tenersi in forma. Frequentava prevalentemente le compagnie di Certaldo e nel paese del Boccaccio era molto conosciuto. Ieri mattina sul luogo dell’incidente tanti i coetanei che sono passati per lasciare un fiore, un pensiero, un ricordo. "Era sempre pronto ad aiutare gli altri, un ragazzo generosissimo. È proprio vero che se ne vanno sempre i migliori", racconta un amico di infanzia accorso sul luogo della tragedia.