’Drago, che passione!’, il libro di Jacopo Dei

È un vero e proprio atto d’amore, dove i ricordi si mischiano al presente, il libro scritto da Jacopo Dei, per gli amici semplicemente Jack, che è stato presentato nella Galleria dei costumi della Contrada del Drago. Si chiama "Drago che passione!", per le Edizioni Betti, e vede la collaborazione di Luca Luchini, Alessandro Nuti e dell’amico del cuore Giovanni Molteni. È un itinerario del cuore, della passione di un contradaiolo che vuole ripercorrere i momenti importanti vissuti in Contrada fin da piccolo, itinerario che parte dagli anni ottanta ed arriva al presente. Ci sono ovviamente i capitoli vittorioso del "suo" Drago, con le emozioni vissute, ma soprattutto le ore di felicità scambiate con gli amici più intimi, le conoscenze che la Contrada permette, le occasioni migliori per conoscersi e stare insieme. Un viaggio speciale fatto di tanti ricordi, speranze, considerazioni ed autentiche emozioni. Il folto pubblico è la chiara dimostrazione di cosa significhi l’essenza della Contrada, sostenere i voli del cuore di tutti.

Il resto lo hanno fatto le parole di Luca Luchini, che ha paragonato Jacopo a certi personaggi contradaioli di cui raccontiamo aneddoti ed abitudini, Alessandro Nuti, per quella diversità che ognuno possiede ma che poi qui finalmente si aggiunge agli altri e forma una comunità splendidamente eterogenea, e Giovanni Molteni che racconta proprio del felice inserimento di "Jack" nel tessuto contradaiolo.

Massimo Biliorsi