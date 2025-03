Dopo il boom di presenze alle corse: "Pian delle Fornaci fondamentale per il rilancio del settore ippico"

Ritengo che la riapertura del galoppatoio di Pian delle Fornaci rappresenti un passo fondamentale per il rilancio del settore ippico senese. La struttura restituisce agli operatori un centro nevralgico per l’allenamento e lo svolgimento delle attività quotidiane, offrendo al contempo la possibilità di seguire le corse e l’evoluzione dei cavalli, anche in vista del Palio", osserva Sara Pugliese, coordinatrice comunale di Forza Italia intervenendo dopo il successo della prima giornata di corse a Pian delle Fornaci. "Un’occasione per rafforzare ulteriormente il legame storico e culturale che lega Siena al mondo equestre. L’intervento non si limita soltanto a salvaguardare un impianto sportivo dall’oblio, ma si configura come un investimento a tutto tondo in ambito culturale e formativo. La sinergia con l’Istituto Agrario infatti, in quest’ottica, si rivela strategica, dando spazio ai giovani e aprendo le porte alla formazione di figure professionali altamente specializzate nel settore ippico, come futuri veterinari, maniscalchi ed esperti del settore. Un’intuizione lungimirante – prosegue Pugliese – che testimonia come il rilancio dell’ippodromo possa tradursi in un volano di crescita professionale e occupazionale per il territorio. L’iniziativa, nel suo complesso, si pone quindi come un connubio virtuoso tra memoria storica e slancio innovativo, saldamente radicata nella tradizione senese ma con lo sguardo rivolto alle nuove prospettive di sviluppo, sia per il comparto ippico che per l’intero territorio".

"Da quando nel novembre 2023 come gruppo consiliare Forza Italia-Udc-Nuovo Psi presentammo una interrogazione nel consiglio comunale di Siena per capire cosa ne sarebbe stato del galoppatoio di Pian delle Fornaci, di cose ne sono state fatte e la giornata di corse del primo marzo è la testimonianza che l’amministrazione comunale, in primis l’assessorato allo Sport, ha saputo dare una risposta ad una esigenza molto sentita per chi opera nel settore dei cavalli da corsa", inizia così la riflessione sul tema della capogruppo di Forza Italia-Udc-Nuovo Psi Lorenza Bondi. "Dell’ottimo risultato va reso un riconoscimento anche a Sigerico, società partecipata dal Comune di Siena e assegnataria della gestione della struttura, nonché all’Associazione proprietari allenatori e allevatori cavalli da Palio per la tenacia nel tenere il punto sul rendere perfettamente operativo Pian delle Fornaci", prosegue Bondi concludendo: "Il potenziamento di una struttura come questa non significa solo un intrattenimento una tantum, ma deve essere letto in una chiave prospettica più ampia, con l’ambizione di lavorare nella direzione di arrivare ad avere dal Ministero l’autorizzazione ad effettuare le corse durante tutto l’anno e non solo per singole date".