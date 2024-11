Donne Insieme Valdelsa da record. Dal 2007 a oggi ben 800 accessi

Attiva dal 2007, Donne Insieme Valdelsa ha accolto negli anni circa 800 donne e i loro bambini. Tutto grazie all’impegno di un gruppo di donne - al vertice dell’associazione è Caterina Suchan, presidente - decise a offrire ascolto ad altre donne. Nel 2024, 73 nuovi accessi (alla data di ieri). Donne della Valdelsa che si sono rivolte al Centro antiviolenza per chiedere aiuto, di cui 16 negli ultimi 45 giorni. In maggioranza italiane e occupate. Nell’anno in corso un picco anche negli accessi di minori. Un tema che Elena Pullara, vice presidente, ha letto come una "positiva presa di consapevolezza dei più giovani, che non hanno più voglia di affrontare in solitudine, silenzio e con vergogna l’aver subito molestie". In vista della giornata del 25 novembre, fra i progetti per salvare la vita a chi è vittima del drammatico fenomeno anche un libro e un podcast: "Insieme fuori dalla violenza"

. Opere, con autrice Barbara Amoroso Donatti, che hanno origine dall’incessante lavoro dell’associazione e che propongono interviste a esperte di violenza di genere per riconoscere i segnali della violenza e sapere come chiedere aiuto. Argomenti esaminati in conferenza stampa (foto), nella sede della sezione Soci Coop di Colle, dalle dirigenti dell’associazione. In sala, l’assessora Lisa Valiani del Comune di Poggibonsi. "Abbiamo deciso di traghettare la campagna di sensibilizzazione in uno strumento permanente - spiegano da Donne Insieme Valdelsa - affinché le vittime possano sapere a chi chiedere aiuto. Il podcast è disponibile su Spotify e Amazon Music con otto episodi in onda fino all’8 marzo 2025. Al termine di ogni episodio, l’appello a contattare in caso di necessità il numero nazionale antiviolenza 1522. Il formato ebook è pubblicato gratuitamente sul sito di Donne Insieme Valdelsa, pagina "Ebook". Il formato cartaceo è tascabile, per essere portato (e nascosto) ovunque. Copertina realizzata dall’artista Sara Flori, per questo progetto che vuol essere pure un messaggio di speranza. L’idea grafica è di Valentina Sanesi, la realizzazione di SiRacconta Podcasting. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione stessa. Libro in vendita presso La Martinella di Colle e alla Dalet a San Gimignano. La presidente Caterina Suchan ha ringraziato "Il Cuore si scioglie" e le sezioni soci Unicoop Firenze di Poggibonsi e Colle per la raccolta fondi che ha permesso di dare vita anche a un corso di formazione.

Paolo Bartalini