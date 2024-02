Donna travolta da auto in via San Francesco

Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, per soccorrere una donna di 49 anni investita da un’auto. Un episodio avvenuto l’altra sera in via San Francesco, nei pressi del parco pubblico del Vallone. Per cause in corso di accertamento – la ricostruzione della dinamica e i rilievi del caso sono affidati alle forze dell’ordine – il veicolo ha investito il pedone. Sul posto, inviati dal servizio dell’emergenza territoriale, è intervenuto con tempestività l’equipaggio della Misericordia di Poggibonsi. Ma visto il delicato quadro – la donna è in pratica rimasta incastrata sotto il peso della vettura – è stato richiesto anche l’intervento di una squadra dei pompieri, con i loro apparecchi fondamentali per sollevare la vettura coinvolta nell’incidente. La donna è stata poi trasportata con l’ambulanza della locale Misericordia in codice 2 – una condizione di media gravità – al pronto soccorso del Policlinico le Scotte di Siena per essere presa in carico dal personale sanitario per i necessari accertamenti a proposito delle condizioni fisiche successive all’evento traumatico.