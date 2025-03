Donazione di sangue di gruppo. Delegazione di operai alle Scotte

"Donare è credere in un domani migliore". Questo il messaggio di Anpas, Avis, Croce Rossa, Fratres, Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, a sostegno dei lavoratori Beko che hanno effettuato una donazione di sangue di gruppo nel Centro Emotrasfusionale delle Scotte. Presenti anche il sindaco Nicoletta Fabio, l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini e il presidente della conferenza dei sindaci Toscana sudest, Giuseppe Gugliotti.

"Ringrazio i lavoratori Beko – ha detto il sindaco – perché in un momento complicato hanno trovato la forza di compiere un gesto di generosità e solidarietà rivolto alla comunità. La città è ed è stata sempre vicina a questi lavoratori che meritano solidarietà e affetto e lo dimostrano con gesti come la donazione di sangue".

"I lavoratori Beko – ha aggiunto l’assessore Bezzini – ci hanno dato un messaggio di grande altruismo e generosità. Donare sangue significa dare una mano al sistema sanitario e tutelare il diritto fondamentale alla salute. A maggior ragione serve un grande impegno delle istituzioni e di tutti gli attori sociali ed economici per trovare una soluzione".

"Ringraziamo i lavoratori Beko per il gesto a sostegno verso l’ospedale – le parole del dg Antonio Barretta –. La Direzione aziendale esprime piena solidarietà per la loro situazione lavorativa, augurandoci che accanto al diritto alla salute trovi piena attuazione il diritto al lavoro per 299 famiglie".