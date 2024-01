Domicili Digitali. Nuova comunicazione tra PA e cittadini

Grazie alle innovazioni informatiche tutti i cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo Pec ove ricevere comunicazioni elettroniche, aventi valore legale, dalla Pubblica Amministrazione. L’Agenzia per l’Italia digitale ha avviato l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare per tutte le comunicazioni aventi valore legale il domicilio digitale indicato dal cittadino. I domicili digitali dei professionisti sono stati fatti migrare automaticamente nell’Indice Nazionale mentre le persone fisiche che vogliono avvalersi del servizio devono procedere con gli adempimenti richiesti. Per registrarsi al portale occorre collegarsi al sito https://domiciliodigitale.gov.it.