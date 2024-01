Domenichini ha donato i suoi filmati. Comitato Amici del Palio: "Onorati"

Una importante donazione arricchisce l’archivio del Comitato Amici del Palio. La Moviement HD di Riccardo Domenichini ha donato un cospicuo numero di realizzazioni in dvd di questo studio, inerenti la Festa e la città. Come sappiamo questo studio lavora da molti anni per la produzione di filmati, dirette, feste che riguardano le diciassette Contrade. E’ un apprezzato punto di riferimento per le capacità tecniche e artistiche, ma anche per la incessante acquisizione di immagini del passato, dalla fotografia ai filmati amatoriali anni cinquanta e sessanta. Non ci dimentichiamo che, da alcuni anni, lo stesso Domenichini è il regista della lunga diretta televisiva del 2 luglio e del 16 agosto per il Consorzio di Tutela del Palio di Siena. Con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, mettendo insieme professionalità e conoscenza della materia. Certamente il Comitato Amici del Palio, soprattutto con il grande lavoro che svolge da anni nelle scuole senesi, saprà ben indirizzare questi filmati che sono gentilmente arrivati. La donazione della Moviement riguarda infatti un arco di tempo che va dal 2006 al 2012 e sicuramente avrà nel tempo una continuazione, nel segno di una sentita lungimiranza e di una illuminata collaborazione. "Un grazie di cuore a Barbara Castelli e Riccardo Domenichini – ci dice il presidente Emiliano Muzzi - per il lavoro che svolgono ormai da tanto tempo con professionalità, dedizione e passione raccontando i valori di questa Città". Proseguono intanto le lezioni del Comitato Amici del Palio nelle scuole del progetto "Sòna sòna campanella", per far conoscere a tutti i piccoli il valore delle Contrade, la loro importanza, quali messaggi portano nella città. A fine anno scolastico non mancherà la consueta mostra nel Cortile del Podestà dei lavori fatti in classe.

Massimo Biliorsi