Domani l’open day in piazza Rosselli Servizi allo studio, lezioni e didattica

Domani l’Università per Stranieri apre le porte della sede di piazza Carlo Rosselli alle future matricole. A partire dalle 9 e per tutto il giorno, gli aspiranti studenti potranno immergersi nella vita universitaria e culturale dell’Ateneo, scoprendone l’offerta didattica, i servizi del Diritto allo Studio e seguendo lezioni e laboratori. Sarà l’occasione per far conoscere alle future matricole i punti di forza dell’università: laboratori linguistici, seminari, interventi mirati sulla dimensione internazionale di Unistrasi, che dal prossimo anno accademico si arricchisce di nuove opportunità. Saranno infatti 13 le lingue insegnate: al cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano e tedesco, si aggiungeranno il turco e la lingua swahili e cultura africana. "Quest’anno - sottolinea Valentino Baldi, delegato del rettore all’orientamento - l’open day sarà l’occasione anche per partecipare alle lezioni. Inizieremo alle 9 con il saluto del rettore Tomaso Montanari, poi si terranno laboratori di varie lingue e approfondimenti sia sulle certificazioni linguistiche che sull’educazione linguistica e sportiva". Prevista anche la visita guidata delle principali strutture.