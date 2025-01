Domani la festa di Sant’Antonio Abate con il rito della veste

La celebrazione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono dell’Arciconfraternita Misericordia, si terrà a Siena domani, con la Santa Messa alle 17 nella chiesa di San Martino, officiata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Durante la celebrazione avverrà il rito della vestizione con la Veste Storica per i Confratelli e Consorelle benemeriti del servizio; saranno quindi benedetti i nuovi veicoli e gli animali, come vuole la tradizione. La celebrazione avrà per l’Arciconfraternita Misericordia di Siena un significato particolare essendo il 2025 il 775° anno dalla fondazione.