Domande di iscrizione nella lista aggiunta entro l’11 marzo

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, 8 e 9 giugno, i cittadini stranieri dell’Unione Europea residenti a Siena che volessero esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono presentare al Comune di Siena domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta entro l’11 marzo. L’istanza non deve essere presentata dai cittadini dell’Unione che siano stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee. L’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini Ue già iscritti determina l’iscrizione d’ufficio nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza. La domanda deve essere presentata personalmente all’ufficio elettorale o inviata via pec all’indirizzo [email protected]. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0577 292200 e 292234.