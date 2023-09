Divisi sul caso migranti Ferretti: "Subito un piano di accoglienza integrata"

di Orlando Pacchiani

Fratelli d’Italia, da una parte, difende l’operato dell’amministrazione comunale sui migranti e parla di "farneticanti affermazioni di esponenti locali e provinciali del Pd su una presunta svolta reazionaria dell’amministrazione Fabio". La capogruppo Pd Giulia Mazzarelli, dall’altra, replica a stretto giro che "la maggioranza di destra che governa Siena ha per ora dimostrato di voler mettere in campo azioni di pura forma senza però minimante considerare la sostanza, per questo si crea il galateo del turista modello, si pagano guardie armate per tenere sotto controllo il fenomeno migratorio, si facilita la costruzione di hotel super lusso a fronte di un abbandono sempre più evidente delle periferie".

E in consiglio comunale Anna Ferretti, di Progetto Siena, presenta un’articolata mozione sul fenomeno migratorio, chiedendo tra l’altro al Comune di "promuovere un piano integrato di prima e adeguata accoglienza", promuovere "con sollecitudine un’offerta in termini di ricovero temporaneo", "prevedere, in accordo con terzo settore e Università, l’insegnamento della lingua italiana" e ancora "sollecitare i gestori del Cas dell’ex scuola di Montalbuccio per ipotizzare un percorso di lavori socialmente utili con il Comune di Siena, coadiuvati da realtà del terzo settore, per favorire un buon rapporto di collaborazione e integrazione tra richiedenti asilo e cittadinanza".

Il tema, soprattutto sul fronte pakistani, continua a essere caldissimo. I numeri elevati (l’assessore Tucci ha ricordato che a Siena i richiedenti asilo sono quasi pari a Firenze, comunque seconda provincia in Toscana) e la situazione del parcheggio-dormitorio Il Duomo determinano un quadro complesso, mentre sono state avviate le pratiche per trasformare in Cas l’ex scuola di Montalbuccio.

"La sorveglianza è ’armata’ per definizione in quanto altrimenti impossibile da esercitare", sostiene il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. "I Pd, ancora tramortito dalla sconfitta elettorale, si copre ancora una volta di ridicolo – prosegue la nota –, l’amministrazione è impegnata nel dare risposte solidali ed efficaci al problema dei migranti, in collaborazione con tutte le altre istituzioni e col volontariato".

Parole cui controbatte Mazzarelli: "L’opposizione decisa e ferma messa in campo dal gruppo consiliare Pd è assolutamente necessaria per tutelare la città. La campagna elettorale è finita da tre mesi e che ora la responsabilità di governare la città è in capo a loro".