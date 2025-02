’DìVinOrcia’. Degustazioni per i 25 anni

Oggi il Consorzio del Vino Orcia festeggia il quarto di secolo: al via a Pienza dalle 10, la seconda edizione di ’DìVinOrcia’, giornata di degustazione dedicata agli operatori del territorio tra cui ristoratori, sommelier, blogger e giornalisti. La mattinata sarà caratterizzata dalla masterclass ’25 anni di Orcia Doc’ (sala Convegni via San Carlo, ore 10) guidata dal giornalista Aldo Fiordelli. Dalle 12 alle 18,30 sono previsti banchi d’assaggio con i produttori del Consorzio. "DiVinOrcia vuole essere una giornata di anteprima delle nuove annate in commercio della denominazione, ma è anche l’anniversario dei 25 anni", sottolinea Giulitta Zamperini, presidente del Consorzio del Vino Orcia. Le aziende presenti sono Atrium, Bagnaia, Campotondo, Capitoni, Donatella Cinelli Colombini, Fabbrica Pienza, La Grancia di Spedaletto, La Nascosta, Olivi-Le Buche, Podere Forte, Poggio al Vento, Poggio Grande, Sassodisole, Tenuta Sanoner.