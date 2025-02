Diventare professionisti dei cavalli. Al via i corsi a Pian delle Fornaci

L’impianto di Pian delle Fornaci, in gestione a Sigerico, sarà a disposizione dell’istituto agrario ’Bettino Ricasoli’ per il percorso formativo "Il rapporto uomo-cavallo volano per nuove professioni", portato avanti in collaborazione con Massimiliano Ermini della rete di imprese Final Furlong. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale su proposta dell’assessore all’istruzione Lorenzo Loré. Il corso è impostato su tre anni (cinquanta ore all’anno): partecipano i ragazzi di terza, quarta e quinta della sezione ’Ambiente e Territorio’ dell’istituto. E’ tenuto da docenti professionisti del settore ’Cavallo’. Al termine del quinto anno gli studenti riceveranno una certificazione riconosciuta a livello europeo. L’obiettivo del corso è quello di formare gli studenti per poter gestire un cavallo ed essere pronti per affrontare livelli di approfondimento superiori una volta usciti dall’ambito scolastico. "Mettiamo volentieri a disposizione il galoppatoio di Pian delle Fornaci – sostiene l’assessore Loré – per un progetto di istruzione interessante per il nostro territorio, visto il legame di Siena con il cavallo".

"Questo progetto – commenta Concettina Graziadio, presidente di Sigerico – rientra in un percorso di valorizzazione della struttura, grazie al lavoro intrapreso dalla nostra società che, dall’affidamento in via sperimentale da parte del Comune a settembre, ha programmato investimenti per riconsegnare il galoppatoio alla comunità senese". "Stiamo parlando – spiega Massimiliano Ermini della rete di imprese Final Furlong – di futuro dei nostri giovani che tramite il cavallo potrebbero vedere sbocchi professionali nel turismo equestre, in strutture ricettive, in allevamento, oppure in mascalcia o altro ancora ma abbiamo il dovere di aiutarli a sognare e programmare il futuro. Abbiamo portato a termine il primo ed il secondo anno con enorme soddisfazione. I percorsi formativi extracurricolari intrapresi con gli istituti tecnici agrari rappresentano un progetto, nato a Siena come esperienza pilota, ed esportato negli anni sul piano nazionale. Offriamo ai giovani, attraverso la formazione specifica sul mondo del cavallo, un interessante e poliedrico sbocco professionale".