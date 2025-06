Distrutto a sprangate un ape car: "Già fatta denuncia contro ignoti"

Un atto vandalico. Brutale. Che il padre di un ragazzo ha denunciato sul profilo social chiedendo aiuto a chiunque possa avere elementi utili per risalire all’autore della bravata. "Nella notte tra il 7 e l’8 giugno in via Tolomei al Petriccio è stata vandalizzata l’ape di mio figlio. Oggetto comprato a seguito di tanti sacrifici", scrive il padre del giovane. Annunciando che è stata presentata una denuncia contro ignoti ma vorrebbe tanto informazioni utili a rintracciare l’autore. "Per fare ciò che hanno fatto sicuramente sono stati rumorosi. L’ape è stato preso a sprangate con un paletto di ferro trovato a fianco. Queste sono le foto del misfatto. Se potete aiutarmi ad individuare questi soggetti magari qualcuno di Siena un domani evita lo stesso trattamento. L’ape – scrive – è stato spostato di poche decine di metri da dove era parcheggiato e posizionato praticamente di fronte all’ingresso di un garage di via Colombini dove è anche presente una telecamera che spero possa aver ripreso fino a quel tratto di parcheggio". Invita ad inviargli un messaggio soprattutto perché vuole che non si ripetano episodi come questo. L’ape car è stato vandalizzato, vetri frantumati e spaccato. Uno spregio. Ma non è escluso, appunto, che l’azione possa essere stata ripresa dalle telecamere.