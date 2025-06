Rcr vola al Théatre du Renard. Al campionato francese di cocktail

Oggi, Rcr approda a Parigi presso il raffinato Théâtre du Renard, per il 25° Championnat de France de Cocktails in collaborazione con ABF – Association des Barmen de France. Rcr continua così a girare per il mondo. Prosegue il viaggio internazionale di Rcr Cristalleria Italiana, che nel 2025 si conferma ambasciatrice del design e dell’arte del vetro nel panorama mixology globale. Dopo la partecipazione di rilievo ad Ambiente 2025 a Francoforte, la maison toscana ha intrapreso un percorso costellato di appuntamenti prestigiosi, consolidando il suo ruolo di riferimento per i professionisti del bartending. Una nuova tappa quella di oggi che conferma la crescente presenza internazionale del brand e il suo impegno nella valorizzazione della cultura del bere miscelato. Un’occasione per dialogare con una nuova generazione di professionisti europei, mettendo in luce l’eccellenza del made in Italy e l’attenzione alla sostenibilità che caratterizza la produzione di RCR. I primi importanti step sono stati i Concorsi Regionali e Interregionali AIBES, l’Associazione Italiana Barman, che culmineranno nel Concorso Nazionale previsto per la prima volta su una nave da crociera dal 26 al 30 ottobre 2025. Un format inedito che unisce competizione, alta formazione e networking in uno scenario suggestivo e innovativo, dove il vetro diventa protagonista delle performance creative dei migliori barman italiani. Ma il viaggio non si ferma qui. A ottobre sarà poi la volta di Milano, dove RCR parteciperà a HOST dal 17 al 21 ottobre, portando le sue collezioni dedicate all’hospitality, tra design contemporaneo e funzionalità tecnica. Infine, la rotta si sposterà oltreoceano, a Cartagena in Colombia, dove dal 23 al 27 novembre si terrà il World Cocktail Championship 2025, evento clou del settore a livello mondiale, che vedrà la presenza dei più grandi talenti del bartending internazionale. Un percorso che unisce estetica, innovazione e visione, come sottolinea Roberto Pierucci, CEO di RCR Cristalleria Italiana: "Nella nostra visione il business è come una mongolfiera. Il nostro viaggio sarà internazionale e leggero, sarà l’entusiasmo di partire insieme, la soddisfazione di scambiarci gli appunti di viaggio e la gioia di trasformare il lavoro in passione per renderlo unico". Dalla Toscana al mondo, RCR continua a raccontare una storia fatta di vetro, eccellenza e passione, pronta a ispirare nuove tendenze in ogni angolo del pianeta.

L.A.