Distretto Biologico. La Valdelsa accelera

Si è recentemente tenuta a Colle la prima assemblea pubblica del Distretto Biologico della Val d’Elsa. Al Teatro del Popolo, alla presenza del sindaco Piero Pii. Presenti molti cittadini, aziende agricole, operatori turistici e culturali, associazioni e realtà del territorio che hanno partecipare alla presentazione del percorso condiviso di costruzione del Distretto Biologico della Val d’Elsa. Durante l’incontro, promosso dall’associazione Biodistretto San Gimignano con la partecipazione di numerosi sindaci del territorio (Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole d’Elsa e Sergio Marzocchi, sindaco di Gambassi Terme) è stato possibile discutere di come sarà costruito un modello virtuoso di sviluppo che valorizzi le produzioni biologiche locali, la biodiversità, le tradizioni agricole, la sostenibilità e le sinergie tra agricoltura, cultura e turismo. Il progetto coinvolge i Comuni di Casole, Castelfiorentino, Certaldo, Colle, Gambassi, Montaione, Montespertoli, Poggibonsi e San Gimignano. Marco Arduini, presidente del Biodistretto di San Gimignano e il consulente economico-ambientale Sandro Angiolini hanno illustrato in sintesi obiettivi e vantaggi del nascituro Distretto biologico, tra i quali: irrobustire la filiera della produzione biologica integrandola al turismo a km 0; possibilità di operare certificazioni di gruppo tra aziende; favorire l’agricoltura sociale per le categorie svantaggiate; sostenere il ricambio generazionale e l’agricoltura giovanile; consentire l’ampliamento dei servizi turistici, ricettivi, formativi e didattici delle aziende. Il prossimo incontro pubblico avrà luogo martedì 25 marzo alle 18 presso il Circolo I Praticelli di via Bustichini 9 a Castelfiorentino.

Lodovico Andreucci