Disoccupazione agricola domande fino a 31 marzo Corsa all’indennità

La Flai Cgil di Siena ricorda che i lavoratori agricoli che hanno avuto, nel corso del 2022, un rapporto di lavoro agricolo potrebbero aver diritto alla disoccupazione agricola, nello specifico i dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura e quelli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno. In provincia di Siena le persone interessate da questa misura potrebbero essere quasi 13mila. La domanda per la disoccupazione agricola va presentata entro il 31 marzo prossimo. E’ possibile rivolgersi alla FLAI CGIL di Siena per prendere l’appuntamento: per l’Amiata e la Val di Chiana telefonare al 348 2843342, per la Val d’Elsa al 347 7139452, per Siena e la zona senese al 342 7708824. Sono necessari i seguenti documenti: fotocopia carta d’identità e codice fiscale, buste paga 2022, coordinate bancarie, modelli 730 redditi 2020 e 2021.