Dirigenti scaduti a Siena: Interim a Nardi e Ghelardi

Da due giorni l’organizzazione comunale è (temporaneamente) stravolta, in attesa delle nomine dei nuovi dirigenti. Cessata la proroga dei vecchi incarichi e in attesa dell’espletamente delle nuove selezioni - quello per i servizi finanziari in realtà ha visto scadere i termini già da oltre due settimane - tutte le funzioni dirigenziali sono state accorpate in due tronconi, uno che fa capo al segretario generale Giulio Nardi, l’altro all’unico dirigente a tempo indeterminato Francesco Ghelardi.

Il primo seguirà ad interim anche le direzioni affari generali e istituzionali; risorse finanziarie; polizia municipale; opere pubbliche, Pnrr e manutenzioni. Per Ghelardi l’interim riguarda cultura e turismo; commercio e statistica; servizi alla persona e istruzione; transizione digitale; pianificazione del territorio ed edilizia privata.

Il quadro cambierà con la definizione delle selezioni in corso, quando saranno individuati i nuovi dirigenti.

Si attende intanto anche la pubblicazione dei due bandi per Asp Città di Siena e Biblioteca comunale, in regime di proroga di fatto dalla scadenza del passato mandato amministrativo. Entrambi dovrebbero prevedere il ritorno a un compenso per gli organismi di vertice.

O.P.