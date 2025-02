Dirigente del settore cultura e turismo, da domani il bando

Dopo il saluto di Yuri Bruni, passato al Comune di Colle Val d’Elsa con le funzioni assegnate al segretario Giulio Nardi, il Comune di Siena ha avviato la procedura selettiva per la copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato per la direzione Cultura e turismo. Il bando prenderà il via domani. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, a partire da domani ed entro lunedì 24, esclusivamente in modalità online sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. I requisiti per la partecipazione, la documentazione e tutti gli altri dettagli della procedura sono disponibili all’Albo Pretorio del Comune di Siena e nella sezione “Avvisi” del portale web dell’amministrazione, all’indirizzo https://www.comune.siena.it/tipi-di-notizia/avvisi.