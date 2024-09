Diletta nella ’Top 10’, Stella brilla

Quella di domenica è stata la notte di Ofelia Passaponti, la ragazza senese che ha vinto il titolo di "Miss Toscana" (conquistando anche il titolo di "Miss Social" come più votata nella rete), ma la ventiquattrenne contradaiola dell’Istrice non era l’unica a rappresentare il territorio senese per la conquista del titolo regionale di bellezza più ambito. Insieme a lei, infatti, c’era anche Diletta Tarquini, 18 anni, di Montepulciano, che è riuscita a centrare un prestigioso traguardo finendo tra le prime dieci in classifica. Per la giovane poliziana, iscritta all’ultimo anno del ’Redi’ di Montepulciano, indirizzo sportivo (è anche un’ottima nuotatrice), e terza a "Miss Miluna Toscana" 2024, una bella soddisfazione. Si è fermato prima, invece, il cammino in finale della ventenne Stella Tonialini, di Torrita di Siena, studentessa di Scienze dell’educazione e della formazione, ma comunque protagonista di un cammino importante a Miss Toscana. Perché essere alla finalissima a Castelfiorentino significava aver compiuto un percorso notevole, superando numerosi step. Per Diletta e Stella la soddisfazione di una esperienza da ricordare ma anche la possibilità di riprovarci in futuro. Il sogno di "Miss Italia" non finisce qui.

Luca Stefanucci