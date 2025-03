Didattica, ricerca, clinica. Incontro-confronto fra Ateneo e Scotte

La didattica universitaria e la clinica ospedaliera, passando per dottorati di ricerca e scuole di specializzazione, al centro dell’incontro-confronto promosso dal Cnu Siena, Comitato nazionale universitario, che domani pomeriggio riunirà nella stessa aula del polo didattico Le Scotte i vertici dell’Università e dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese, insieme ai professionisti, docenti-medici e ricercatori. Il Cnu ha chiamato a raccolta i suoi iscritti e invitato i 127 medici e microbiologi universitari dei tre Dipartimenti di area medica e biomedica.

L’area di Medicina torna dunque a riunirsi e confrontarsi sullo stato di salute di quella parte della comunità accademica che porta avanti didattica, ricerca e clinica ospedaliera. Il presidente del Cnu Walter Gioffrè (foto) introdurrà l’incontro facendo il punto sui rapporti convenzionali fra Unisi e AouS; il rettore Roberto Di Pietra parlerà dei progetti dell’ateneo in area medica e il direttore generale Antonio Barretta di quelli delle Scotte. Quindi spazio agli interventi dei professionisti, che presumibilmente verteranno sul piano di reclutamento dei docenti per corsi di laurea e scuole specialistiche; sulla situazione dei ricercatori precari a rischio con i tagli ministeriali; sulle sostituzioni di figure apicali e concorsi in vista, che ad oggi sono sostenuti a spese dell’Azienda ospedaliera.