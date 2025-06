Denunciato tre volte in pochi giorni. Dalla ricettazione al doppio furto

Roba da guinness dei primati. Denunciato tre volte nel giro di qualche giorno. Prima per ricettazione, poi per due furti in altrettante auto parcheggiate. L’autore dei reati a catena è un giovane valdelsano. La polizia municipale del comando di Poggibonsi lo ha beccato anche grazie alle varie telecamere di sorveglianza dislocate in città. Ma andiamo per ordine. Il tipo si è messo una prima volta nei guai quando gli agenti municipali lo hanno sorpreso mentre abbandonava in una strada secondaria del centro abitato una macchina rubata alcuni giorni fa. Non essendoci le prove che era stato lui a rubarla, è stato denunciato per ricettazione. Ma non è finita qui.

Passa qualche giorno, e il giovane prende di mira un paio di auto in sosta, sempre nel centro abitato di Poggibonsi. Non deve ingegnarsi troppo per aprirle, visto che entrambe le macchine erano state lasciate aperte inavvertitamente. Un invito a nozze che non si è lasciato ripetere. Il bottino, per la verità, è stato piuttosto misero: solo un po’ di spiccioli e qualche oggetto di scarso valore. Preso atto dei furti, i proprietari della auto hanno avvertito la polizia municipale, che ha subito fatto partire le indagini. Nel giro di qualche giorno, anche stavolta con il prezioso aiuto delle telecamere, il ladro è stato identificato. E nei suoi confronti sono scattate altre due denunce. Le auto razziate erano aperte. Preso atto della cosa, la polizia municipale consiglia di controllare sempre il funzionamento della chiusura centralizzata dell’auto e di accertarsi, una volta scesi, che le portiere non siano rimaste aperte. Per il resto anche in questo caso le telecamere hanno confermano tutta la loro utilità, offrendo un contributo importante alle forze dell’ordine. Nel territorio comunale di Poggibonsi attualmente Il sistema di videosorveglianza è composto da sei postazioni centrali di controllo presso le sale operative della polizia municipale del comando cittadino e delle altre forze di polizia.

Ad oggi le telecamere in funzione, complessivamente, sono 185, per un totale di 37 aree di ripresa. Telecamere piazzate in prossimità di obiettivi sensibili, nei principali punti di accesso alla città e nei pressi delle scuole con l’obiettivo di alzare il livello di sicurezza.

Marco Brogi