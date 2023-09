Delegazione di Lesegno in visita ai luoghi di Achille Sclavo La delegazione del Comune di Lesegno, guidata dal sindaco Rizzo, ha fatto visita a Siena per omaggiare Achille Sclavo, accolto come figlio adottivo. La delegazione ha visitato l'Università e il Santa Maria della Scala, luoghi legati alle attività di Sclavo.