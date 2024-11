Degenza cardiologica. Taglio del nastro alle Scotte. In funzione la nuova area

Inaugurata ieri la nuova area di degenza dell’Uoc Cardiologia. Un intervento previsto dal piano di ristrutturazione del complesso messo in campo dal dg Antonio Barretta. "L’apertura di questo reparto è molto importante, perché vogliamo garantire ai pazienti non solo l’assistenza sanitaria, ma anche il comfort, cosa che nel vecchio reparto mancava perché le strutture erano molto vecchie – ha dichiarato Serafina Valente, direttrice del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare –. I nostri sono pazienti molto particolari, vengono qui da tutta la regione, perché alle Scotte abbiamo un centro adibito ai trapianti di cuore".

"Continuano gli investimenti e le ristrutturazioni di aree nevralgiche dell’ospedale – ha aggiunto il dg Barretta– e andiamo avanti con il nostro cronoprogramma. È per noi fondamentale continuare nelle attività di miglioramento continuo anche per rendere più confortevole la degenza dei pazienti e migliorare le condizioni di lavoro dei nostri professionisti". "Esprimiamo grande soddisfazione come Regione per questo tassello ulteriore che viene messo nell’ambito del progetto di riqualificazione strutturale e tecnologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese – ha commentato

l’assessore regionale alla Salute, Simione Bezzini – fatto di grandi interventi come l’edificio volàno, ma anche di altri tasselli". L’investimento è stato di un 1,5 milioni di euro per 16 camere di degenza, di cui 2 singole per i pazienti trapiantati di cuore. C’è anche una stanza dedicata al colloquio con i familiari e altri spazi dedicati ai professionisti".

Eleonora Rosi