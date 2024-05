"Dedicato a questa bella amicizia"

Giuseppe Zedde esce dalla pista del Palio della Madonna di San Pietro sopra le spalle del capitano di Castello Michele Santelli. La vittoria appena ottenuta lo rinfranca in questo anno che lo vede fuori dai giochi di Provenzano per via del Palio di squalifica. Un anno comunque speciale per lui e per la moglie Federica, straordinario come il palio appena vinto a Piancastagnaio, perché vedrà l’arrivo del loro bimbo. "La dedica del successo in terra amiatina al bambino che nascerà? Ma no (sorride divertito, ndr) deve ancora venire alla luce. Credo di poter dedicare questa vittoria a tutti coloro che hanno creduto in me e alla contrada di Castello con cui da anni ho un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che era nel nostro programma da tanto tempo". Michele Santelli (nella foto di Giuseppe Serafini con Zedde) lo aveva detto anche nella cena propiziatoria che si è svolta venerdì sera. Santelli, capitano ora vittorioso ma che negli scorsi mandati si era trovato a prendere decisioni e scelte che non si erano concretizzate nell’ambita conquista del palio, ha detto: "Finalmente questo digiuno è finito. Sono contento, soprattutto per queste ultime due generazioni di bimbi, compreso il mio, che non avevano ancora avuto la gioia di vedere vincere il Palio da Castello". Brilla di felicità il priore Claudio Renai: "Questa sera non ci sono parole. Lo abbiamo aspettato tanto questo momento. È arrivato e da adesso in poi è giusto che tutto il popolo di Castello festeggi. Anni di sacrifici, amaro in bocca, ma da questa sera (ieri, ndr) tutto cambia. La contrada di Castello c’è, c’è sempre stata e ci sarà più competitiva e battagliera che mai".

Giuseppe Serafini