Debutta Interfest, tre giorni di eventi dedicati al tema dell’accoglienza

Da giovedì a sabato la prima edizione di ’Interfest-interazioni, interscambi, intercultura’ all’Università per Stranieri di Siena, con eventi diffusi sul territorio senese. La manifestazione è dedicata al tema dell’accoglienza, intesa come processo educativo e opportunità di arricchimento della comunità universitaria e di tutta la cittadinanza, declinata nel tempo e nello spazio attraverso l’arte, la letteratura, la fumettistica, la fotografia, la musica, la storia del paesaggio e le politiche migratorie.

Nata per approfondire e dibattere, ciclicamente, i temi fondativi dell’Ateneo e rivolta a un pubblico intergenerazionale e appassionato, avrà come protagonisti, fra gli altri, Jacopo Tabolli, che guiderà i partecipanti in una visita alle collezioni del Museo Archeologico nazionale del Santa Maria della Scala, prevista per la giornata di giovedì alle 17.45; Nicola Bernardi (foto) e Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che incontreranno il pubblico nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri venerdì alle 17.45; Ginevra Di Marco, che porterà in una location inedita come quella universitaria la sua musica e le sue canzoni dal mondo, l’appuntamento è venerdì alle 21; Sara Testi e Rudy Cucini, che guideranno i partecipanti in un trekking sulla via Francigena e in una visita all’eremo di San Leonardo al Lago nella giornata conclusiva di sabato, con partenza alle 9; Virginia Minnucci, introdurrà la proiezione di The Old Oak di Ken Loach alla Limonaia dell’Area Verde di Camollia 85 sempre sabato alle 19.30con aperitivo di benvenuto e alle 20.15 la proiezione del film.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Hanno contribuito a questa prima edizione associazioni, istituzioni culturali e imprese del territorio: Complesso Museale Santa Maria della Scala, Pinacoteca Nazionale, Associazione Area Verde Camollia 85, agriturismo Casalino18; hanno inoltre collaborato le librerie Becarelli, La Martinella, Mondadori, Rebecca, Senese, Volta la Carta e la fumetteria Nuvole di China.