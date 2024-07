D’Aquanno:: "Fare rete tra istituzioni"

Enoteca Italiana Siena è tornata per il secondo anno a Roma alla sala Giulio Cesare del Campidoglio per la premiazione del XXII Concorso enologico internazionale Città del Vino. Durante la cerimonia, aperta dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, è intervenuta la presidente della Fondazione Elena D’Aquanno. "Un piacere e un onore per la Fondazione Enoteca Italiana Siena essere stata invitata a questo appuntamento ideato e realizzato dall’Associazione nazionale Città del Vino – ha detto D’Aquanno, ringraziando il presidente Angelo Radica e il direttore Paolo Corbini –, che sin dall’acquisizione del marchio ha mostrato fiducia e interesse per il nostro progetto. Puntiamo a fare rete tra istituzioni, territori, aziende, mondo scientifico attorno a quel comune denominatore che è il vino e l’enologia".