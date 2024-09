Danza aerea, lo spettacolo ai Fucoli

Il parco Fucoli farà da cornice, oggi alle 17, a uno spettacolare danza aerea che, fra tessuti e cerchi, ci condurrà per mano in uno scenario suggestivo. Sono 40 le atlete della scuola della chiancianese Arianna Angeli ’reverse’ che ci incanteranno con una disciplina che coinvolge bambine, ragazze e donne dai 4 ai 40 anni. "La ginnastica acrobatica aerea con gli attrezzi del tessuto aereo e cerchio è una disciplina completa e stupenda – spiega Arianna –, lo spettacolo racconterà di questa danza magica. Diversi anni fa a Siena ho frequentato una scuola di circo e ho incontrato una insegnante che mi ha guidato e spinto a credere in me fino ad aprire una scuola. Sono emozionata quando penso che quest’anno le mie allieve hanno conquistato alle gare nazionali 6 medaglie d’oro 4 argenti e 2 bronzi".

Anna Duchini