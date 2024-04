Dante vince ancora. In piazza 500 cantori. Da Bocciarelli al ’Paradiso’ declamato nel Campo

Dante ha vinto ancora. La bellezza di Palazzo Pubblico e della Divina Commedia, una giornata quasi estiva che invogliava a uscire, la voglia di partecipare. I motivi saranno anche diversi, ma il risultato è che Dante ha portato in piazza 501 cantori, che hanno preso parte alla quarta edizione di ‘100 Canti per Siena’, e davvero tante persone che sono venute a Siena per ascoltarli. Ma ha vinto anche per quella rete di connessioni che questa iniziativa, ideata dall’associazione Culter e Stazione Utopia in collaborazione con il Comune di Siena, è stata in grado di creare. Studenti, detenuti, bambini, persone di ogni età e provenienza, anche culturale, hanno ricordato che Dante è patrimonio di tutti. Ad aprire la lettura simultanea delle tre cantiche è stato il direttore artistico dei Teatri di Siena, l’attore Vincenzo Bocciarelli, con il primo canto dell’Inferno nell’Entrone. La lettura è poi proseguita nei Magazzini del sale per l’Inferno, al Museo Civico per il Purgatorio, nella Loggia dei Nove per il Paradiso. E infine, poco dopo le 16, in Piazza del Campo è risuonato il XXXIII Canto del Paradiso, recitato coralmente da tutti i partecipanti. "Per noi è sempre una sorpresa il modo in cui questa iniziativa cresce – afferma Chiara Damiani, presidente di Culter - e diventa sempre più collettiva. Ogni anno si aggiungono nuove collaborazioni. Quest’anno ci sono state anche ventitré scuole di vario grado, che hanno confermato lo straordinario entusiasmo dei ragazzi che fa di Dante quasi un idolo pop. Il successo di questa manifestazione è il modo in cui si è integrata con la città, con le persone, proprio per la sua natura di essere un progetto aperto a tutti e non calato dall’alto". Tra gli ospiti speciali la Big Band del Liceo Musicale Piccolomini diretta da Klaus Lessmann, il Coro di Ateneo dell’-università di Siena e un gruppo di bambine e bambini della scuola dell’infanzia Pinocchio di Monteriggioni. Interesse e curiosità anche per l’avatar di Dante Alighieri, creato con l’uso dell’intelligenza artificiale dal Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’università di Siena, che al Rettorato ha risposto alle domande dei visitatori.

Riccardo Bruni