Daniela Morozzi e Le Musiquorum esplorano le “Radici“

Parole e musica per celebrare il 25 Aprile. L’attrice toscana Daniela Morozzi e il coro Le Musiquorum, saranno in scena al polo monumentale e culturale di Abbadia Isola a Monteriggioni con lo spettacolo ‘Radici... E sulla terra faremo libertà’. In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 alle 18. Ingresso gratuito. Informazioni allo 0577-304834. Si tratta di un reading musicale ideato da Daniela Morozzi insieme al coro Le Musiquorum, con la consulenza per i testi di Luigi Bicchi, un omaggio intenso e commovente alle donne e agli uomini che hanno combattuto contro il nazifascismo durante la Resistenza.

La rappresentazione esplora le "radici" profonde che hanno alimentato la lotta per la libertà: la cultura, la memoria, le letture e le storie che hanno formato la coscienza di chi scelse di resistere. Attraverso un "collage resistente" di canti della tradizione popolare, sociale e di lotta, poesie, brani letterari, storie e testimonianze di quel periodo cruciale, Morozzi e Le Musiquorum intendono non solo evocare ricordi, ma anche riflettere sul significato della Resistenza oggi, rinnovando l’impegno collettivo per un futuro di giustizia e diritti. Come suggerisce il concept dello spettacolo, se il 25 Aprile è un fiore che sboccia in primavera, sono le radici nascoste – nutrite di letture, pensiero e passione civile – che ne hanno permesso la crescita. Le Musiquorum, coro di donne formatosi a Firenze nel 2011 sotto la direzione di Maria Grazia Campus, è noto per il suo impegno sui temi sociali e politici.

Daniela Morozzi è un’attrice affermata e sensibile alle tematiche civili, amica di Monteriggioni. L’evento, voluto dal Comune, è un’occasione per celebrare la Liberazione attraverso la cultura, riscoprendo le radici della nostra democrazia e l’importanza della memoria come strumento per comprendere il presente e costruire il futuro.

Fabrizio Calabrese