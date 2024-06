Daniela Lotti ottiene notevoli consensi. Piace il suo ‘Irene e i 5 Cerchi Magici’

La Valdelsa terra di scrittori e va con successo sotto i riflettori del Salone Internazionale del Libro di Torino. Testimone di un evento letterario che ha catturato l’attenzione di un ampio pubblico: la presentazione nello stand della Regione Toscana del libro di Daniela Lotti ‘Irene e i 5 Cerchi Magici’. L’autrice, conosciuta anche come Danil, colligiana ma apprezzata penna anche a Poggibonsi e dintorni, era presente insieme alla coordinatrice tecnica Ilaria di Pasquale, all’illustratrice Rebecca Arzilli e all’attrice Mariarosa Santucci. Il gruppo ha dato vita a un’atmosfera incantevole. La voce di Mariarosa Santucci ha reso i personaggi della fiaba quasi tangibili, mentre le letture hanno trasportato il pubblico in un mondo fantastico. La presentazione è stata arricchita da aneddoti sul processo creativo condivisi da Daniela Lotti e Rebecca Arzilli, offrendo uno sguardo approfondito dietro le quinte della creazione dell’opera. ‘Irene e i 5 Cerchi Magici’ si è distinto tra le numerose pubblicazioni, attirando l’attenzione per la sua unicità.

Fabrizio Calabrese