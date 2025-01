Dalla polizia penitenziaria un contributo per l'ospedale di Campostaggia

Poggibonsi (Siena), 3 gennaio 2025 - Rappresentanti della polizia penitenziaria degli istituti di Siena e San Gimignano hanno consegnato oggi pomeriggio al reparto di neonatologia e pediatria dell'ospedale di Campostaggia (Siena) un assegno di rappresentanza della somma raccolta tra novembre e dicembre. Con il ricavato saranno acquistate culle per il co-sleeping, presidio sanitario utile per garantire la sicurezza e facilitare l'allattamento. Gli agenti hanno anche donato caramelle e peluche per i piccoli ospiti del reparto. "Questa donazione è particolarmente gradita perché permetterà l'acquisto di culle per neonati denominate next to me, indicate per il co-sleeping, - afferma il direttore di neonatologia e pediatria di Campostaggia Angelo Cardiello -. Come ospedale amico delle bambine e dei bambini Unicef, pratichiamo regolarmente il rooming in, cioè la degenza del neonato in camera con la madre per mantenere e favorire anche dopo il parto il contatto madre neonato e l'allattamento al seno. Purtroppo in alcuni momenti, soprattutto dopo il parto, la condivisione del letto può essere pericolosa per il neonato, ma grazie a queste culle si sta vicini, ma non insieme durante il sonno. In una recente riunione del nostro Dipartimento Materno-Infantile si è ribadita l'importanza di garantire nei punti nascita la presenza di questo importante presidio di sicurezza".