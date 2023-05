Dal tramonto all’alba, la città cambia colore

Pino Di Blasio

Cinque anni fa Siena passò dal rosso al verde civico. Parlammo di elezione storica, di primo sindaco a trazione leghista dopo 70 anni di giunte con varie sfumature di sinistra-centro, dal Psi-Pci al Pds, ai Ds e al Pd. Ora sono cadute tutte le maschere: Siena resta una città di centrodestra, senza nemmeno la foglia di fico di un sindaco civico.

Nicoletta Fabio è la prima donna sindaco eletta in un capoluogo toscano. Ha vinto grazie all’appoggio determinante dei partiti di governo, Fratelli d’Italia in testa. E’ stata scelta dal leader dei meloniani da queste parti, ha vinto al primo turno grazie al 14,8% dei voti conquistati da FdI, sommati al 6,81% dei consensi per la sua lista, che ha surclassato sia la Lega che Forza Italia. Siena ha svoltato a destra, è omologata alla maggioranza di governo anche perché c’è una donna al potere. Il Pd dovrà smetterla di ricucire i suoi brandelli e trovare un abito nuovo da indossare.