Dal Comune 600mila euro. Ponte Nuovo e via Senese diventano strade sicure

Punta sulla sicurezza stradale, l’amministrazione comunale di Poggibonsi. E pronuncia il suo "stop" ai problemi, rimarcati più volte dagli abitanti di diversi quartieri della città, alle buche e agli avvallamenti. L’attenzione è dedicata stavolta all’area tra via del Ponte Nuovo e una tranche di via Senese a Poggibonsi. Zone che rappresentano una sorta di appendice – ma non per questo meno rilevanti – nel percorso dei veicoli da e per l’ospedale di Campostaggia e la Strada regionale 68.

E’ adesso al via la gara di appalto, in questo caso pari a 600mila euro, per il ripristino, il consolidamento e la riasfaltatura proprio in via del Ponte Nuovo e di una porzione di via Senese, arterie di collegamento assai trafficate con il loro continuo viavai di mezzi. Un intervento, senza dubbio particolarmente atteso dai residenti, su cui si sofferma adesso il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, illustrando così la situazione relativa alle strade interessate dai lavori: "Una operazione necessaria – spiega il primo cittadino – alla quale abbiamo voluto destinare apposite risorse in Bilancio. Riguarderà, l’intervento, due strade di Poggibonsi attraversate da una mole di traffico sostenuto e costante. Nel corso degli anni sono emerse varie sconnessioni che non possono essere risolte con una semplice stesa di asfalto". Cosa serve, allora, in un quadro di questo genere? "Occorrono operazioni più consistenti e allo stesso modo un investimento adeguato che consenta, se necessario, di procedere con i necessari ripristini del sottofondo stradale".

In cosa consisterà, dunque, l’intervento da effettuare? "Nel dettaglio – risponde Bussagli – il progetto prevede il completo rifacimento della pavimentazione e il consolidamento del fondo stradale. Nei tratti maggiormente danneggiati l’intervento porterà alla costruzione di un nuovo fondo stradale". Per una mole di lavori, a Poggibonsi, che riguarderanno via del Ponte Nuovo dalla rotatoria di Campostaggia e un tratto di via Senese, a partire dall’innesto con via del Ponte Nuovo. Notevole anche ’l’ingombro’ per un cantiere chiamato a migliorare la vivibilità della zona: "Una superficie complessiva – si fa sapere ancora dall’amministrazione comunale poggibonsese – di circa 6mila 300 metri quadrati".

Paolo Bartalini